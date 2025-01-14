Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Süper Lig kulüpleri için 2. Transfer ve Tescil Dönemi harcama limitlerini belirledi. Bu yıl Antalyaspor, 378 milyon 630 bin 138 TL olan sezon başlangıç limiti ile birlikte 181 milyon 469 bin 677 TL harcama hakkına sahip oldu. Bu durum Kırmızı-Beyazlılar’ı Adana Demirspor, Konyaspor ve Gaziantep FK’dan sonra en düşük limite sahip kulüp konumuna getirdi. Eğer Antalyaspor yüzde 30 sapma payını kullanmayı tercih ederse, toplamda 235 milyon 910 bin 580 TL harcayabilecek.

Diğer taraftan Antalya’nın bir başka temsilcisi Alanyaspor ise bu yıl dikkat çeken bir performans sergileyerek en yüksek limiti elde etti. Turuncu-Yeşilliler’in harcama limiti 445 milyon 11 bin 320 TL olarak belirlendi. Yüzde 30 sapma hakkını kullanmaları halinde, bu rakam 578 milyon 514 bin 715 TL'ye kadar yükselebiliyor. Sezon başında sahip oldukları limit ise 527 milyon 560 bin 920 TL, sapma payı ile birlikte toplamda 685 milyon 829 bin 196 TL oluyordu.

Bu veriler ışığında Alanyaspor’un güçlü bir mali yapıya sahip olduğu görülürken, Antalyaspor'un daha sınırlı kaynaklarla mücadele etme zorunluluğu dikkat çekiyor. Her iki ekibin de sezon performansı merakla bekleniyor.