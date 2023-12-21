Düzenli olarak Alanya’nın her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yapılan ‘Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri’ devam ediyor. Hayatları boyunca Alanya Kalesi’ne çıkma imkanı bulamayan vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin projesi ile Alanya Kalesi’ni geziyorlar. Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası’nı gezen yaşlı vatandaşlar, güzel bir gün geçirerek sosyalleşme imkanı buluyorlar.

BAŞKAN YÜCEL: BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Alanya’nın 102 mahallesinde devam eden proje kapsamında Gözüküçüklü ve Yenice mahallelerinin sakinleri Alanya Kalesi’ni gezdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de vatandaşları yalnız bırakmayarak Damlataş Mağarası gezisi sırasında onlarla bir araya geldi. Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir gün geçirmeleri için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Sizlere olan vefa borcumuz çok büyük. Büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Sizlerin güzel bir gün geçirmesi, mutlu olması, bu tarihi güzellikleri görmesi için böyle bir projeye imza attık. Bu gezilerimiz her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirilecek ve Alanya Kalesi’ni görmeyen vatandaşımız kalmayacak.” dedi.

Vatandaşlar da böyle güzel bir düzenlediği için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler.