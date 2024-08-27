Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen sıfır atık seferberliği devam ediyor. Okullarda öğrencilere verilen sıfır atık eğitimlerinin yanı sıra turizm tesislerindeki personele de bu kapsamda eğitimler veriliyor. Sezon boyunca devam eden eğitimler ile çok büyük bir sirkülasyonun yaşandığı otellerde hem tasarruf yapılıyor hem de doğa ve çevre korunuyor. Eğitimlerde, otel yöneticileri ve personeline eğitimciler tarafından birebir verilen bilgiler ışığında atık yönetimi yapılarak, geri dönüşüm ile atık miktarı sıfıra indiriliyor. Eğitimler, sezon sonuna kadar bölgedeki tüm turizm tesislerinde devam edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten