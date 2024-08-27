Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, özellikle batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların, ulaşımda aksamalara ve sel riskine yol açabileceği belirtiliyor. Antalya Valiliği, bu koşullara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Antalya’nın batı iç kesimlerinde yerel olmak üzeri kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”