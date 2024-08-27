Alanya Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, bugün Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Kent Konseyi Divan Kurulu ve Üyeleri, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Oda Başkanları ve STK’lar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, açılış konuşmasında katılımcılara kent konseyinin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özcan’ın ardından konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, katılımcılara teşekkür ederek, Alanya Kent Konseyi seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılara seslenen Kaymakam Ürkmezer, Alanya Kent Konseyi seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Klasik bir deyiş olarak Demokrasi yerelden başlar. Eskiden beri geçerli olan kamu yönetimi anlayışı yönetişim şekline geçti. Yönetişim, bir yerin yönetimine sadece yöneticilerin katılmasını değil, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların da katılımını kapsar. Buna en güzel örnek ise kent konseyleridir. Alanya'yı dert edinmiş her kesimden arkadaşlar kent konseyinde görevlerini yapıyorlar. Alanya bu anlamda şanslı. Alanya'da kent konseyi efektif çalışıyor. Alanya Kent Konseyi, her kesim için proje ve politikalar üretiyor. Kent konseylerinin olmazsa olmazlarından biri ise yerel yönetimlerle olan ilişki ve çalışmalarıdır. Alanya'da belediye yönetimi de kent konseyinin iyi çalışması için bütün yolları açıyor. Kent konseyinin bundan sonra da, bundan önce olduğu gibi çalışmalarına devam edeceğine inancım tam. Alanya Kent Konseyinde görev alan tüm gönüllü vatandaşlarımıza ve Başkan Nurhan Özcan’a emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, olağan genel kurul seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Alanya Kent Konseyi Başkanlığı ve Yürütme Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Nurhan Özcan, güven tazeleyerek Alanya Kent Konseyi Başkanlığına tekrar seçildi.