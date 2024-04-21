Alanya Belediyesi’nin Oba Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Serası’nda, sebze fidesi dağıtımının ikinci etabı düzenlendi. Buradaki etkinlikte yer alan kırsal mahallelerin muhtarlarına, domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri teslim edildi. Muhtarlar, Belediyeye müracaat ederek isimlerini yazdıranlara, talepte bulundukları fidelerini verecek. Alanya Belediyesi'nce, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara bu yıl içerisinde, ilki 174 bin 420 ve ikincisi de 136 bin 800 olmak üzere toplamda 311 bin 220 adet fide desteği sağlanmış olacak. Fide dağıtımı için düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar, Nazmi Zavlak, Şahin Ararat ile Ahmet Top ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kırsal mahallelerde dağıtımı yapılması için fide yüklü kamyonlar yola çıktı.

KİŞİ BAŞI 15 ADET FİDE VERİLECEK

Bu kapsamda Başköy Mahallesinde 75, Beldibi’nde 67, Fakırcalı’da 131, Karapınar’da 9, Şıhlar’da 17, Tırılar’da 60, Yaylakonak’da 68, Alacami’de 74, Öteköy’de 46, Bayır’da 73, Bayırkozağacı’nda 66, Burçaklar’da 69, Gözübüyük’de 17, Gümüşgöze’de 52, Güney’de 68, Hacıkerimler’de 7, Kayabaşı’nda 33, Güzelbağ’da 89, Akdam’da 16, Karamanlar’da 32, Orhan’da 20, Saburlar’da 51, Uğurlu’da 54, Üzümlü’de 66, Bıçakcı’da 61, Kuzyaka’da 55, Uğrak’da 107, Özvadi’de 69, Gümüşkavak’da 146, İmamlı’da 14, Hocalar’da 82, Kocaoğlanlı’da 67, Seki’de 98, İspatlı’da 109, Yenice’de 55, Değirmendere’de 28, Asmaca’da 35 ve Süleymanlar’da 94 kişiye dağıtılması planlanırken, kişi başı 15 adet fide verilecek.