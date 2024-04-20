Alanya Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erken uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü Alanya Belediye Spor Kulübü’nden ayrıldığını açıkladı. Erken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görev süresince kazanılan yüzlerce kupa, binlerce plaket ve 1 Süper Lig kupası 40 antrenör 2 bin sporcuyu yeni seçilecek yönetim kuruluna teslim ettiğini belirtti. Erken, “Mayıs 2014’de başlayan hikayemiz bugün itibariyle sona eriyor. Bu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen sporcularımıza, ailelerine ve Alanya halkına teşekkür ederim. Kurum içinde bizlere desteğini esirgemeyen belediye ekibimize, eski dönem belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e ve tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: Can KISA