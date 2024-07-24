Alanya Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak yapılarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kent genelinde kaçak yapılar, gerekli uyarılar yapılmasının ardından yine kaldırılmazsa, yıkım işlemleri Belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kızılcaşehir Mahallesi’nde, Oba Stadyumu karşısında bulunan 219 ada, 4 parseldeki kaçak yapı, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkıldı.



Alanya Kaymakamlığı’nın 29410 sayılı yazısı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın tevdi raporu doğrultusunda, söz konusu yapının yıkılması gerektiği bildirilmişti. Mülk sahiplerine yapılan uyarıların ardından, yıkım işlemi iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi, bu tür uygulamalarla kaçak yapılaşmaya karşı kararlı bir duruş sergilediğini bir kez daha ortaya koydu. Alanyalıların güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla kaçak yapıların önüne geçilmesi hedefleniyor.