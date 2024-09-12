Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler ve planlama dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyorlar. Doğuda, batıda ve merkezde ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarını yürüten ekipler, Avsallar Mahallesi’nde seferberlik başlattılar.

BÖLGE HALKI RAHAT VE KONFORLU ULAŞIMA KAVUŞUYOR

Son yıllarda önemli bir nüfus artışı yaşayan Avsallar Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler; Avcılar, Konyalılar, Zeytinlik, Laz İsmail gibi pek çok cadde ve sokakta çalışma yürüttüler. Ekipler son olarak Kara Mehmetler Caddesi’ne asfalt sathi kaplama yaparak, bölge halkını rahat ve konforlu ulaşımla buluşturdular. Çalışmaları Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ve Avsallar Muhtarı Hayri Yıldırım yakından takip etti. 7 kilometreden fazla asfalt yapılan mahallede çalışmalar tüm hızıyla devam edecek.

MUHTAR YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR

Avsallar Mahalle Muhtarı Hayri Yıldırım çalışmalar için teşekkür ederek, “Çok memnunuz. Başkanımız sağ olsun zaruri olan yerlerde sathi asfalt kaplama çalışması başlattı. Canı yürekten teşekkür ediyorum çünkü bizi kırmadı ve altyapısı biten öncelikli yerlere asfalt yapılması talimatını verdi. Tabi ki devamı gelecek. Başkanımıza ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.