Tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybeden Avukat Arzu Çetin, Demirtaş Çamlı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çetin için önce Alanya Adliyesi'nde saat 10:00'da bir tören düzenlendi. Törene avukat Çetin'in ailesi, MHP Alanya İlçe Başkanı ve yönetimi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Adliyedeki duygusal törenin ardından Arzu Çetin, gözyaşları içinde Demirtaş Çamlı Mezarlığı'na defnedildi. Uzun süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Çetin’in, ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yardımseverliği ve başarılarıyla tanınan Avukat Arzu Çetin, MHP Alanya İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor, ayrıca önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in avukatlığını yapıyordu. Çetin’in ani vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.