Alanya Belediyesi adına son günlerde basın yayın organlarında ve sosyal medyada gündem olan yolsuzluk iddiları ile ilgili Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, basın açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



’’Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Alanya Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı, yüzlerce yolsuzluk dosyası bulunduğu ve bunun için müfettiş ordusu gönderildiği, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve bizler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiği yönündeki asılsız iddiaları üzüntüyle takip ediyoruz.



Kamuoyunun öncelikle bilmesini isteriz ki; Başkanımız Adem Murat Yücel ‘in 10 yıllık Alanya Belediyesi Başkanlığı sürecince hakkında kesinleşen hiçbir cezası olmadığı gibi, herhangi bir mahkemede bekleyen veya devam eden yargılandığı dosyası yoktur.



Alanya Belediyesi olarak kanunlara aykırı hiçbir adım atılmamış, hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu tarz incelemeler, devletimizin kurumları arasında her zaman olmuştur, rutin bir uygulamadır.



Şu an ön inceleme aşamasında olan dosyanın daha önce ön incelemeleri yapılmış ve Alanya Belediyesi’nin herhangi bir usulsüzlük yapmadığına kanaat getirilmiştir.



Ancak yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi aynı dosyalar için yeniden ön inceleme kararı çıkarılması ve müfettiş görevlendirilmesi bizlerce manidardır. Siyasi kaygılar nedeniyle devletin kurumları üzerinden Alanya Belediyesi ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e yönelik adeta yıpratma ve karalama kampanyası ve bir algı operasyonu yapılmaktadır.



İnanıyoruz ki, iddialar üzerine yapılan incelemeler tamamlandığında Alanya Belediyesi’nin uygulamalarında hiçbir usulsüzlük olmadığı bir kez daha kanıtlanacaktır.



Ancak seçimler öncesinde bu iddiaların basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kesinleşen bir hüküm varmış gibi, olayın bir yolsuzlukmuş gibi lanse edilerek yer alması bir art niyet göstergesidir. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve yayan herkes hakkında da hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.

Belediyemize gelen müfettişlerin ön incelemesini yaptığı konuları kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Birinci konu: Oba Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte park alanı olarak planlanan bölge; 2022 Şubat ayı Alanya Belediye Meclisi’nde 74 karar no ve oy çokluğuyla, 2022 Mayıs ayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 468 karar no ve oy birliğiyle yapılan plan değişikliği kararları sonucu spor tesis alanına dönüştürülmüştür. Buradaki park alanı, aynı şekilde bölgede bulunan başka bir yerde oluşturularak yeşil alan kaybı da önlenmiştir.



Söz konusu yerin planları ile alakalı CHP yöneticisi bir şahıs tarafından daha önce açılan dava sona ermiş ve mahkeme Alanya Belediyesi’ni haklı bulmuştur. İmar kanununa göre uygun olarak hem 1/5000’lik hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kesinleşmiştir. Kesinleşen planlamalar üzerine belediyemizce kapalı spor tesisi ve otopark inşaatı başlamış hatta tamamlanmak üzeredir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Alanya’mızda yeni sosyal alanlara ihtiyaçta artmaktadır. Sporun Başkenti seçilen kentimize bölgenin en büyük ve kapsamlı spor tesisi Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Biz halkımıza hizmet etmek için Kapalı Spor Salonunu inşa ediyoruz. Burada rant yok. Menfaat yok. Kamu yararı vardır. Kamu yararına yapılan bu proje hakkında da inceleme tamamlandığında Belediyemizin usulsüz hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıkacaktır.



İkinci konu: Türkler Mahallesi’nde bulunan ve 1991 yılında kapanan Türkler Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan ancak daha sonra mevzuata aykırı eklentiler yapılması nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından hakkında yıkım kararı alınmış, Alanya Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulanmış bir turizm tesisidir. Kaçak yapıları nedeniyle mühürlenen otel, Kaymakamlık kararıyla kolluk kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır. İşletme sahipleri kanuna aykırı olarak 9 kez mühür fekki yapmıştır. Bu tesisin işletmecileri Belediyemizden açma ruhsatı talep etmiş ancak kriterleri sağlamadığı için açma ruhsatı verilememiştir. Bunun üzerine tesis sahipleri kaçak yapı hükmündeki tesislerine işyeri açma ruhsatı alabilmek için ilgili kurumlardan ön inceleme yapılmasını istemişlerdir. Burada Alanya Belediyesinin mevzuata aykırı herhangi bir işlemi yoktur. Önceki ön incelemede Alanya Belediyesinin yaptığı uygulama haklı bulunmuştur.



Üçüncü konu: Mahmutlar Mahallesi’nde, kapanan Mahmutlar Belediyesi tarafından 2014 yılı 26 Mart tarihinde ruhsatı verilerek inşa edilen bir sitenin içerisine daha sonradan yapılan hamam ve sauna için site maliki bir kişinin yaptığı şikâyet üzerine müfettişler konuyla ilgili ikinci kez ön inceleme başlatmıştır. Bu konuda da daha önce yapılan ön incelemede belediyemize yönelik bir suç unsuru bulunamamıştır.



Kamuoyunun da değerlendireceği üzere, müfettişler tarafından incelenen 3 konuda da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve bizlerle ilgili hiçbir usulsüzlük, yolsuzluk, rant ve kişisel menfaat söz konusu dahi değildir. Dosyadaki 2 tesis ilgili konular, Türkler Belediyesi ve Mahmutlar Belediyesi döneminde aittir. Diğer konuda halkın yararına yapılan ve gençlerimizin ihtiyacı olan Oba Kapalı Spor Salonu projemizdir.

Siyasi algı ile; basın yayın organları ve sosyal medyadaki iş birlikçileri aracılığıyla sanki Alanya Belediyesi’nde yolsuzluk varmış, kesinleşen hukuksuzluklar varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu tür iddiaların seçimler öncesi ortaya atılması da manidardır. Bu siyasi oyunlar ve algı operasyonları daha önceki seçim döneminde de yapılarak toplum etkilenmeye çalışılmış, ancak başarılı olunamamış vatandaşlarımız temiz siyaseti tercih ederek Başkanımız Adem Murat Yücel’i bir kez daha Alanya Belediye Başkanı olarak seçmiştir.

Bu iddiaları ve algı peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz herkesi temiz siyaset yapmaya davet ediyoruz. Bu iddialar ve bu tür asılsız haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.



Kamuoyunun takdirine sunarız.’’