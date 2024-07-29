Alanya Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Program dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri, Alanya'nın doğu, batı ve merkezinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara konforlu yol imkanı sağlamaya devam ediyor.

ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Çalışmalar kapsamında haftanın ilk günü; Payallar Mahallesi Deveciler Sokak ve Oba Mahallesi Köseler Caddesi’nde asfalt sathi kaplama çalışması yapıldı. Alanya Belediyesi envanterine yeni kazandırılan ve hem maddi hem de zamandan tasarruf sağlayan kombi sathi kaplama araçları ile gerçekleştirilen çalışmalar aynı gün içerisinde tamamlanırken, yollar vatandaşların kullanımına açıldı. Asfalt çalışmaları planlama dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde devam edecek.