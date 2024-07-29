Alanya’nın önde gelen turizmcilerinden Ruhi Benli, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun bir süredir diyalize giren Benli’nin durumu son zamanlarda ağırlaşmıştı.

Ruhi Benli’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacı Arif Coşkun Ünal – Şerife Ünal Camii’nde kılınacak namazın ardından Cikcilli Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler, eski devlet hastanesi kavşağındaki evinde kabul edilecektir.

Alanya turizm camiası için büyük bir kayıp olan Ruhi Benli, sektördeki birikimi ve insanlara olan yakınlığı ile tanınmaktaydı. Yedigün Haber Ailesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.