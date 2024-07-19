Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşların talepleri ve yapılan tespitler sonucu ihtiyaç olan bölgelerde yama ve asfaltlama çalışması yürütüyorlar.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Karakocalı Mahallesi’ndeki çalışmaları sürdüren ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Çevre Yolu’nda da sathi asfalt kaplama işlemine başladılar. Kombi sathi kaplama araçlarıyla yapılan, 7 kilometre uzunluğunda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda sathi asfalt kaplama gerçekleştiriliyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 mahalleyi birbirine bağlayan Mahmutseydi Çevre Yolu vatandaşların kullanımına açılacak.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi Şahin Ararat, Mahmutseydi Muhtarı Resul Bülbül, Süleymanlar Muhtarı Süleyman Kara ve Türktaş Muhtarı Mustafa Gürbüz, ekipleri ziyaret ederek, çalışmalara refakat ettiler. Başkan Yardımcısı Koçak, kısa zamanda vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşacağını söyledi. Mahalle Muhtarları da büyük önem taşıyan yolda çalışma başlattığı için Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür ettiler.