Alanya Belediyesi kent genelindeki asfalt çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta alt yapı ve asfalt hazırlıkları tamamlanan Karakocalı Mahallesi Hesoğlu Caddesi ve bağlantı yollarında sathi asfalt kaplama çalışmaları başladı.

YENİ ARAÇLARLA HIZLI VE PRATİK ASFALT

Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi araç filosuna katılan kombi sathi kaplama araçları bölgede yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Asfalt bitümü ve çakılı aynı anda yolla buluşturan araçlar yolları hızlı, seri ve tasarruflu bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyorlar. Karakocalı bölgesindeki vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için son teknolojiyle asfaltlanan yollar birkaç gün içerisinde tamamlanacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan ve Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, mahallede incelemelerde bulundular. Vatandaşların talebi ve belirli bir plan doğrultusunda kentteki asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Özçelik, “Alanya Belediyesi’nin asfalt çalışmaları şehrin farklı yerlerinde devam ediyor. Üç-dört gün önce altyapısını ve hazırlığını tamamladığımız Karakocalı bölgesindeki yollarımızın sathi asfalt kaplama çalışmaları devam etmektedir ve birkaç gün içinde tamamlanacaktır” dedi.

MUHTAR GÜRKAN'DAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Oba Muhtarı Şeref Gürkan, Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür ederek, “Şu anda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ara sokaklarımızın yapılacağı konusunda Sayın Başkanımız söz verdi. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başlarılar diliyoruz" diye konuştu.