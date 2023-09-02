Alanya Belediyesi, yıl boyunca düzenlenen etkinlik ve festival programlarına bir yenisini ekleyerek 2022 yılında ilk kez Avokado Temalı Tropikal Meyve Festivali düzenlemiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Tropikal Meyve Festivali’ne Avokado & Mango temasıyla yeni bir soluk getirildi. Alanya turizm ekonomisine tarım ve gastronomi unsurlarını eklemek için yaptığı çalışmalarla göz dolduran Alanya Belediyesi, şehrin marka değerine pozitif katkı sağlayacak yeni konsepti ile Alanya’nın tropikal meyvelerini ve mutfaklarda kullanım alanlarını bu festival ile buluşturmayı planlıyor.



YENİ TEMA AVOKADO VE MANGO OLACAK



Türkiye’nin tropikal meyve cenneti olan Alanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin ve üreticilerin yer alacağı festival ‘Avokado ve Mango’ temasıyla düzenlenecek. Avokado ve mangonun yetiştiriciliğinden işlenmesine ve gastronomi, hediyelik, kozmetik alanında kullanımına kadar pek çok sektör festivalde bir araya gelecek.



GASTROMUTFAK SAHNESİNDE ÜNLÜLER VE GÖSTERİLER



Festival alanında kurulacak Gastro Mutfak sahnesinde gün boyu ünlü şeflerin tropik meyvelerle lezzetler hazırlayıp tarifler vereceği atölyelerin yanı sıra alanında uzman konuşmacıların katılımıyla avokadonun ve mangonun yetiştiriciliği, beslenmedeki önemi, sağlığa katkıları ve kozmetik alanındaki uygulamalarının aktarılacağı etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. Festival boyunca eğlencenin de alanda hakim olduğu etkinlik akşamları da ünlü isimlerin sahne aldığı müzik ziyafetine dönecek.



YARIŞMALAR İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI



Avokadonun ve Alanya’nın tropikal meyvelerinin her yönüyle bir bütün olarak değerlendirileceği ve tanıtılacağı festival süresince farklı yarışmalar da düzenlenecek. Alanya Ziraat Odası ve Avokadocular Birliği iş birliği ile düzenlenecek olan ‘En Güzel Tropikal Meyve Bahçesi’, ‘En Ağır Mango’ ve ‘En Ağır Avokado’ yarışmaları bölgemizdeki tüm çiftçilerin rekabetine sahne olacak. Alın terini toprak ile buluşturan Alanyalı çiftçilerin yer alacağı yarışmaya katılım ücretsiz olup, başvurular Alanya Belediyesine 29 Eylül 2023 tarihine kadar, şahsen yapılacak.



BAŞKAN YÜCEL; “YENİ BİR KONSEPT”

Festival ile ilgili bilgilendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya, kent kimliği ve bilincine sahip kurumları ve sakinleri ile birçok öncü çalışmaya imza atmış büyük bir şehir. Turizmin başkenti Alanya, aynı zamanda tropikal ürünleri, tarımı ve gastronomisi ile tanınmayı kesinlikle hak ediyor. Bizler de tarım ve gastronomiyi bir potada eriterek yeni bir konsept ile ikinci kez ‘Tropikal Meyve Festivali’ düzenliyor ve Alanya’nın önemli ürünlerine dikkat çekmeyi, mutfaklarda kullanım alanlarını genişletmeyi ve üreticilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde ‘Avokado & Mango’ temasıyla düzenlenecek olan festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.