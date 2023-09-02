2023 yılında Ağustos ayına kadar Alanya Belediyesi’nden emekli olan 225 personel için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ev sahipliği yaparken, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ile emekli olan personeller ve aileleri katıldı.

Uzun yıllar Alanya Belediyesi’ne emek vererek emekli olan personellere seslenen Başkan Yücel, “2014 yılında göreve geldiğimiz zaman Büyükşehir Yasasının çıkması ile üzerimize büyük bir yük oluştu ve yeni bir sistemi hep birlikte oturttuk. Yaptığımız her işi memleket adına yapmak düşüncesi ile bugünlere geldik. 2023 yılında EYT’nin de çıkması ile siz değerli mesai arkadaşlarımız emekli oldunuz. Hepinizi tebrik ederim.” diyerek sözlerine başladı.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA İÇİN EMEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başkan Yücel, “Sizler buranın öz evlatlarısınız. Gününü bizimle açıp bizimle kapatan buranın gerçek sahiplerisiniz. Bu dönemde çalışan tüm arkadaşlarımızın memleketi, vatan millet sevgisi ve çocuklarımızın geleceği için çalıştıklarını biliyorum. Tarih boyunca Alanya’mıza hizmet eden önce eski belediye başkanlarından başlayarak, bakanlarımıza, milletvekillerimize, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, kaymakamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Dünyada savaşlar oluyor, pandemi oluyor, olağanüstü olaylar depremler felaketler oluyor ve herkes Alanya’yı seçiyor. Hatta en mutlu anlarını yani tatillerini yapmak için insanlar yine Alanya’yı seçiyor. Demek ki Alanya bugüne kadar güzel yönetilmiş ve insanlar aradığı şehri, güzelliği, mutluluğu burada bulmuşlar ki burayı tercih ediyorlar. Bunda da sizin emekleriniz çok büyük. Bir kez daha Alanya için emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: YARIN DA SİZİN ÇOCUKLARINIZ BURALARDA OLACAK

Emekli olan personellerle böyle bir akşamda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yücel, “Siz bu memlekete sahip çıktınız, hizmet ettiniz. Yarın da sizin çocuklarınız, bu bölgenin çocukları burada olacak ve bu memlekete sahip çıkacak. Bu iş sadece bizim işimiz değil, hepimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin işi. Bizlerden bu şehirde yaşayan insanlar verim alabiliyorsa biz bu şehri benimsediğimiz içindir. Gayelerimiz, hedeflerimiz bu olduğu için başarılı oluyoruz. Biz bir işi sadece yapmak için yapmadık, en iyisini en güzelini yapmak için yaptık. Bunun için emekleriniz o kadar fazla ki. Bugün sizlere Alanya Belediyesi adına ve Alanya şehri adına teşekkür etmek istedik. Emekliliğinizin tadını çıkarmanızı diliyorum. Bu şehrin dokusuna, sosyal yaşantısına ve değerlerine her zaman sahip çıkacağınıza inanıyorum. Sizleri unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bilmemizi isterim. Hepinize ayrı ayrı vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Yücel, emekli olan personellere tek tek teşekkür plaketi vererek fotoğraf çektirdi.