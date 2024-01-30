Antalya'nın Alanya Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen, Alanya Belediyesi’ne ödüller kazandıran Sıfır Atık çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık uygulamalarının yer aldığı resmi internet sitesinde örnek projeler arasında gösterilmeye başlandı. Sürdürülebilir, yaşanabilir ve çevreci bir doğa hedefiyle başlatılan projeyi başarıyla yürüten Alanya Belediyesi, geçmişte yürüttüğü çalışmalarla da ödülden ödüle koştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı değişikliği örnek gösterdi

Geçmişte pek çok ödül alma başarısı gösteren Alanya Belediyesi, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından örnek belediyeler listesinde de kendisine yer buldu. Bakanlığa bağlı sifiratik.gov.tr adresinde Alanya Belediyesi, Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri listesinde Sıfır Atık Eğitim Seferberliği Projesi ile örnek gösterilen bir belediye oldu.

Ödülü Emine Erdoğan takdim etmişti

2019 yılında Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’nü Alanya Belediyesi’ni temsilen Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, bizzat sıfır atık projelerinin Türkiye’deki mimarı ve öncüsü Emine Erdoğan’ın elinden almıştı. Yine 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Geri Dönüşüm Uygulamalarında Türkiye’deki en başarılı 6 belediyeden biri seçildi.

Sürdürülebilirlik alanında ödül

Çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında yıllardır önemli çalışmalar yürütmekte olan ve bu konuda öncü bir rol üstlenen Alanya Belediyesi, Alanya’nın doğal güzelliklerini koruma misyonu ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık hedeflerine ulaşma konusunda da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’ndan (ÇEVKO) teşekkür plaketi aldı. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller kapsamında Alanya Belediyesi 2022 yılında Çevre Hizmet Ödülü aldı.