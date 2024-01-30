Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri arasında kalan Tumok bölgesinde arama tarama faaliyetleri yapan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 2010 yılında şehit olan Gazipaşalı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür’ün babası Ahmet Gür, 87 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Alzheimer hastası olan şehit babası Gür, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden Ahmet Gür, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehit babası Ahmet Gür, yarın öğle namazına müteakip, Korubaşı Mahallesi’nde bulunan Canavarcık Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA