Emiroğlu, yaptığı açıklamada, "2019 seçimlerinde sizin teveccühünüz ve vermiş olduğunuz oylarla göreve geldim. O günden bugüne kadar dürüstlük ilkeleri doğrultusunda elimden geldiği kadar herşeyin en iyisini yapmaya çalıştım. İstemeyerek yapmış olduğum hatalar varsa, herkese özürü bir borç bilirim. Bildiğiniz üzere 10 yıl önce karışmış olduğum bir olaydan dolayı muhtarlık görevime son verilmiştir. Muhtarlık görevim sonlanmış olsa dahi, geçtiğimiz 5 yılda sizlere nasıl özveri ile hizmet verdiysem, gece gündüz aynı şekilde elimden geldiği kadar hizmet vermeye devam edeceğim. Çünkü gönlü hizmet aşkı ile yanan birisi yetkisizde hizmet edebilir. Bundan sonraki süreçte yine sizlere hizmet edebilmem için ve tekrar yanınızda olabilmem için bir karar vermem gerekiyordu. Öncelikle mevcut adayların hepsine başarılar dilerim ama bu süreçte birisinin yanında olmam gerekiyor ve bu kişi daha önce siyasette 19 yıl tecrübesi olan ve Okurcaların yakından tanıdığı ve birlikte hizmet edeceğimiz kişi İsa Emiroğlu’dur. Bu önümüzdeki süreçte bana güvenip desteklerinizi esirgemezseniz, bütün kalbimle size söz veriyorum, daha önceki yapmış olduğum 5 yıllık görev sürecimden daha fazlasını yapmak için canı gönülden beraber hizmet edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun kızmak, gücenmek, küsmek olmaksızın birimiz hepimiz hepimiz birimiz için sloganıyla bir arada olacağız. Tek sevdamız Okurcalar'dır." dedi.