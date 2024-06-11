Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Ali Yenialp ile Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak katıldı. Belediye Birim Amirleri ve müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Belediyenin Kurban Bayramı’nda vereceği hizmetler masaya yatırıldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: “VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNCELİK OLACAK”

Bayram boyunca vatandaşların hizmet alacağı kurban satış ve kurban kesim yerlerinde ihtiyaç olabilecek tüm hizmetlerin hazır bulundurulacağının altını çizen Başkan Osman Özçelik, “Sertifika sahibi uzman kasaplarımız gün boyunca vatandaşlarımıza kesim hizmeti verecekler. İslami şartlara uygun, sağlık ve hijyen koşulları da gözetilerek herkes kurban görevini icra edebilecek. Vatandaşımızın memnuniyetini ön planda tutarak kent genelinde tüm ekiplerimizle görev başında olacağız” şeklinde konuştu.