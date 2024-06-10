Antalya ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığının normalden daha yüksek olması dikkatleri çekti. Bu hafta içerisinde belirli saatler arasında dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlara valilikten uyarı geldi.

Antalya Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

‘’Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği Antalya'da hava sıcaklığının 37-45 (°C) arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.’’