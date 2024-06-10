Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde sigara kullanımında bir gerileme yaşandığını söyledi.

"Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

‘’ Sigaranın bütün zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. ’’

"Elektronik sigara da zararlı"

Elektronik sigaranın zararlarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, en az normal sigara kadar zararlı olduğunu söyledi:

‘’ Özellikle elektronik sigarayla ilgili ifadesi çok çok önemli. Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Ve kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor. Ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar.

Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bir yapılar var. Müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bunun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz. Bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz.’’

"Tütün endüstrisi, yeni ürünlerle insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

‘’ Dünya tütünsüz günü programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz Vahdettin Köşkü'nün bu güzel yerleşkesini hoş geldiniz. Dünyanın farklı coğrafyalarından siz evlatlarımızı ülkemizde güzel İstanbul'umuzda misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Dünya tütünsüz günü etkinliklerinin tütün zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum.

Bunun için de tabii özellikle Tuğba kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına, kazancına kazanç eklemektedir.

"Tütün sadece insanı zehirlemiyor, dünyamızı da kirletiyor"

Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün yirmi bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl seksen beş bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz.

Tütün sadece insanı zehirlemiyor, Aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nufusunun yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

Sigara dumanı dört binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta.

Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların görüntüsü olan yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl yedi yüz milyar dolar kazanaç sağlamaya devam ediyor.

"Bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık, varsa sigara paketlerine el koyduk"

Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık. Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak adeta orada onlara özel makamlar ayırdık. Oralarda teşhir ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle. Gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik.

"Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulanmasına kadar önemli adımlar attık"

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık.

Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir.

Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa program bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusuyla hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum.

Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. ’’