Bu yıl 13. kez düzenlenen EYAF EXPO 2022 Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi kapılarını açtı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in göreve geldiği ilk günden beri engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Alanya Belediyesi de fuarda yerini aldı. 4 gün sürecek olan fuarın ilk gününde açılış programı gerçekleştirdi. Program, saygı duruşu ve engelli gençlerin işaret dili ile İstiklal Marşı okuması ile başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından açılış konuşmaları ile büyük fuar başladı.

ALANYA STANDINA YOĞUN İLGİ

Dev Alanya Kızılkulesi ve Tersane maketi ile dikkat çeken Alanya Belediyesi standı vatandaşlar tarafından ilk günden büyük ilgi gördü. Alanya’nın tanıtımının da yapıldığı stantta ziyaretçilere Alanya’ya özgü yöresel lezzetler ve tropikal meyvelerden ikram edildi. Yapılacak olan çekiliş ile 5 aileye Alanya tatilinin hediye edileceği fuar renkli etkinliklerle 4 gün boyunca sürecek.