Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent genelindeki engelli vatandaşların yanında olmaya ve her türlü sorunlarını çözmeye devam ediyor. Türkler Mahallesi’nde engelli ve yaşlı bir vatandaşın yakınları hastalarını normal merdivenlerden eve çıkarmakta zorlandıkları için Alanya Belediyesi’nden bir istekte bulundular. Başkan Yücel’in talimatı ile engelli vatandaşın evinde çalışma yapıldı. Merdiven kısmına demir rampa yapılan eve engelli vatandaş artık rahatça çıkabilecek. Ekipler rampayı korkuluklarla desteklerken evin önünde de asfalt ve parke çalışması yapılarak engelli vatandaşın eve ulaşımı kolaylaştırılacak.

Demir rampa sayesinde hastalarını eve kolaylıkla çıkabileceklerini belirten engelli vatandaşın yakınları, “Özellikle hastaneye kontrol amaçlı götürürken normal merdivenden indirip çıkarmamız çok zor oluyordu. Onun için Alanya Belediye’sine müracaat ettik. Belediyemiz sağ olsun geldi merdivenimizi yapıyor. Allah razı olsun herkesten.” dediler.