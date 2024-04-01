37 kişilik meclis listesinde 4 kontenjan ve 19 meclis üyesi CHP, Cumhur İttifakı 10, İyi Parti ise 4 meclis üyesi çıkarmayı başardı. Özçelik’in kontenjan listesinde bulunan Abdurrahman Açıkalın, Murat Koçak, Servet Ünlü, Faruk Konukçu da yeni dönemin meclis üyeleri arasından yer aldı.

Listede Utkan Hasan Eminoğlu, Hasan Can Kamburoğlu, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak, Mahmut Köse, Ahmet Top ve Halime Ceylan, Engin Alataş, Ali Yardım, Haydar Uyar, Ayhan Baysal, Ufuk Aras Solmaz, Mustafa Eroğlu, Ayhan Doğru, Şahin Arabat, İrem Yunusoğlu, Halil Durusoy, Asrın Ateşoğlu, Hüseyin Kaya, Ali Taşlı yer alıyor.

Yıllar sonra Ak Parti yerine MHP’den siyasete dönen Hüseyin Güney’in yanı sıra; Alaaddin Işık, Ali Şahin, Alper Birer, Ayşe Yakar Anılgan, Kenan Ersoy, Abdullah Öztürk, Muammer Özbudak, Kayhan Balta ve Meliha Aras Erdoğan meclise girdiler.

İYİ Parti’de ise kesin olmayan sonuçlara göre; Abdullah Sönmez, Ali Kamburoğlu, Serdar Sönmez ve Velittin Yenialp meclise girmeyi başardılar.

Edinilen bilgilere göre, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yukarıdaki listede eksi ya da artı birer sıra eksilme veya artma olabileceği belirtiliyor.