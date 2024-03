Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek olmak isteyen on binlerce vatandaş, seçime saatler kala Başkan Yücel’in seçim ofisi önünde toplandı. Alanya’nın tüm mahallelerinden akın akın alana gelen ve bayraklarla, afişlerle, havai fişeklerle, meşalelerle Başkan Yücel’i yalnız bırakmayan vatandaşlar, büyük bir coşku ile 31 Mart Seçimleri öncesi adeta zaferi kutladılar. Seçim ofisi önü Başkan Yücel sevdalıları ile hınca hınç dolarken, buluşma adeta Alanya tarihinin en büyük mitinglerinden birisine dönüştü.

BAŞKAN YÜCEL: İNŞALLAH GAYRETİMİZ VE EMEKLERİMİZ 31 MART’TA MEYVESİNİ VERECEK

Seçim ofisi önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız; tüm vatandaşları Pazar günü sandık başına davet ederek, Antalya’da Hakan Tütüncü’ye Alanya’da Adem Murat Yücel’e tam destek istediler.

Coşkulu kalabalık sloganlarla Başkan Yücel’e büyük bir destek verirken, Başkan Yücel de tarihi kalabalığa seslenerek, “Son 3 aydır da yoğun seçim kampanyamızda sizlerle güzel Alanya’mızı karış karış dolaştık. Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu kutlu yolda, sizler de bizimle gece gündüz demeden, yağmur soğuk demeden aylardır koşturdunuz, çalıştınız. Alanya’ya hizmet sevdasıyla, evinin ve çocuklarının yüzüne hasret kalarak, üç dört saatlik uykuyla yetinerek benimle birlikte çalışan siz kıymetli yol arkadaşlarıma, seçim kampanyamız boyunca bizleri yalnız bırakmayan sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, Cumhur İttifakı’nın her bir neferine, AK Partili ve MHP’li kardeşlerime, bizlere destek veren Anavatan Partili, Demokrat Partili ve Anadolu Birliği Partili tüm kardeşlerime, Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşlarına, partili partisiz tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah gayretimiz ve emeklerimiz 31 Mart’ta meyvesini verecek.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: REKOR BİR OYLA SEÇİMLERİN GALİBİ OLACAĞIZ

“31 Martta Alanya hep birlikte Cumhur İttifakı diyecek. Alanya, Adem Murat Yücel diyecek. Bizler kazanmak için değil, aradaki farkı katlayarak rekora koşmak için çalışıyoruz. İnşallah tarihi bir farkla, şimdiye kadar görülmemiş rekor bir oyla seçimlerin galibi Antalya’da Hakan Tütüncü, Alanya’da Adem Murat Yücel olacak.” diyen Başkan Yücel, “Biz, makam için, mevki için, şan için, şöhret için değil; Alanya için, ‘halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ diyerek çalıştık. Şimdi Alanya’nın kapısında tarihi bir fırsat bizleri bekliyor. Şimdiye kadar Alanya hep tek kanadı ile uçmaya çalıştı. Şimdi AK Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin birleşen güçlü kanatlarıyla Alanya’yı daha ileriye taşıyacağız. Bu dönem inşallah, Antalya Büyükşehir Belediyemizin desteği ile birlikte, hükümetimizin de desteği birleşince Alanya Belediyemiz çok daha büyük eser ve hizmetlere imza atacaktır. Devletimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Alanya’mız ele ele vereceğiz. Bu kadim şehrin ulaşımdan altyapıya kadar 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından ihmal edilen tüm sorunlarını çözeceğiz. AK Parti’nin gerçek belediyeciliği ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışını birleştirerek Cumhur İttifakıyla, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye, şimdiye dek yapılamaz denilenleri yapmaya devam edeceğiz. Yeniden Adem Murat Yücel demeye hazır mıyız Alanya?” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA BELEDİYESİ’Nİ YÖNETMEK ADEM MURAT YÜCEL’İN İŞİDİR

“Maşallah bu iş tamam, maşallah bu iş bitmiş” diyen Başkan Yücel’in sözlerini vatandaşlar sık sık alkışlarla ve sloganlarla keserek, Başkan Yücel’e desteklerini haykırdılar. Başkan Yücel, “Halkımız, projeyle hizmetle değil, yalan ve iftirayla seçim kazanmaya çalışanlara, korkakça sahte sosyal medya hesapları kullanarak saldıranlara, bol keseden vaat verenlere, çirkin bir siyaset anlayışı yürütenlere cevabını Pazar günü en güzel şekilde verecektir. Coğrafyasıyla, nüfusuyla, yapısıyla, ülke ekonomisine katkısıyla birçok il ve büyükşehirden büyük Alanya’yı yönetmek şirket yönetmeye benzemez. Bilgi, birikim, deneyim ister ve tecrübe ister. Şimdiye kadar Alanya'nın sorunları ile hiç ilgilenmeyenler, topluma uzak olanlar, çarşıyı pazarı sokağı bilmeyenler, kendi konfor alanından çıkmayanlar Alanya'yı yönetemez. Alanya Belediyesi’ni yönetmek vizyon işidir, Alanya Belediyesini yönetmek proje işidir, Alanya belediyesini yönetmek gönül işidir. Alanya Belediyesi’ni yönetmek Adem Murat Yücel’in işidir, belediyecilik bizim ekibimizin işidir.” sözleri de büyük alkış aldı.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’MIZ MUTLAKA İL OLACAKTIR

Başkan Yücel konuşmasına, “Doğduğum, büyüdüğüm, geçmişim ve geleceğim, en büyük sevdamsın Alanya. Biz bu şehre ve sizlere gönülden bağlıyız. Alanya’nın, memleketimin her karışına, her insanına hizmet etmeyi; bir onur, bir şeref, kutsal bir görev bildik. 10 yılda 10 gün izin yapmadan, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Benim bu şehrin insanlarına gönül borcum ve yapacaklarım daha bitmedi. Belediye Başkanı olarak bu kadim kentin hizmetine yeniden talibim. Biz hiçbir zaman hırslarımızla hareket etmedik. Her zaman Alanya'nın yüksek menfaatlerini düşündük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bizleri aday göstermesi aynı zamanda liderimizin size verdiği Alanya'yı il yapma sözünü yerine getirmek içindir. Alanya’mız mutlaka il olacaktır. Alanya’mızın hak ettiği değeri görmesi ve il olması için her zamanki gibi var gücümle mücadele edeceğime söz veriyorum.” diyerek devam etti.

BAŞKAN YÜCEL: CUMHUR İTTİFAKI’NI SANDIKLARDA PATLATACAĞIZ

Başkan Yücel, “Alanya’nın derdiyle dertlenerek, Alanya’nın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini düşünerek oylarımızı kullanalım. Unutmayalım; Alanya’nın 1 saniye bile yerinde saymasına, 1 saniye bile geriye gitmesine hiç kimsenin tahammülü olamaz. Biz, şimdiye kadar sizlerin başını hiç yere eğdirmedik. Sizleri hiç mahcup etmedik. Beni sizlere emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin güvenini boşa çıkarmayacağız, onların sözlerini yere düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza söz verdiğimiz gibi rekor bir oyla Cumhur İttifakı’nı sandıklarda patlatacağız. Ve bundan sonra inşallah, Alanya hep Cumhur İttifakı’nın kalesi olarak kalmaya devam edecek. Gelin hep birlikte Alanya için aşkla şevkle çalışmaya devam edelim.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ŞİMDİDEN ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

Hemşehrilerine seslenen Başkan Yücel, “31 Mart’ta Alanya’nın kaderi oylanacak. Lütfen demokrasinin gereği olarak sandıklara gidelim ve oyumuzu kullanalım. Ülkemize ve Alanya’mıza sahip çıkalım. Bugüne kadar herkese eşit ve adaletli davrandık, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet ettik. Hizmetlerimizin karşılığında oy hesabı yapmadık. Her zaman bize oy verenden de, vermeyenden de Allah razı olsun dedik ve herkesin hür iradesine saygı gösterdik. Göreve yeniden geldikten sonrada siyasi görüş ayrımı yapmadan vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Alanya’nın tüm mahallelerindeki, tüm hanelerindeki kardeşlerime buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Kardeşlerim; seçimler sandıkta kazanılır. Hep birlikte son ana kadar oyumuza ve sandıklarımıza sahip çıkalım. İnşallah, 31 Mart akşamı zafer coşkumuzu paylaşmak için yeniden burada buluşacağız. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun.” diyerek sözlerini noktaladı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ADAYLIKTAN ÇEKİLEREK BAŞKAN YÜCEL’E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Başkan Yücel’e bir destek de Büyük Birlik Partisi’nden geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Başkan Yücel’in çağrısı üzerine otobüse çıkarak vatandaşlara seslendi. Partililerinin büyükşehirlerde olduğu gibi Alanya için de bir karar aldığını belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin selamlarını getirdim. Alanya bizim için çok değerli, özel bir şehir. 15 Temmuz’da kurulan Cumhur İttifakı’mıza olan desteğimiz devam ediyor. Büyükşehirlerde olduğu gibi önemli ilçelerimizde de Cumhur İttifakı’mıza destek kararı aldık. Bu yüzden Alanya Belediye Başkan Adayımız İlhan Ceylan seçimlerden Cumhur İttifakı yönünde çekilmiştir. Oyumuz, desteğimiz Adem Murat Yücel’edir.” dedi.