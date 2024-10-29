Alanya’da Efsanevi Güç Mücadelesi! Dünyanın En Güçlü Sporcuları Alanya’da Yarışacak Alanya’da Efsanevi Güç Mücadelesi! Dünyanın En Güçlü Sporcuları Alanya’da Yarışacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Elemeleri'nde Alanya 1221 FK, evinde Adıyaman FK ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede, uzatmalarda gösterdiği performansla rakibini geçmeyi başaran Alanya temsilcisi, 4. tura yükseldi.

Maçın 64. dakikasında Adıyaman FK, bulduğu golle öne geçti. Ancak mavi-beyazlı ekip, bu geri düşüşün ardından 70. dakikada Barın Aydoğdu'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. İlk 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşma, uzatmalara gitti.

Uzatma süresinin ikinci yarısına beraberlikle giren Alanya 1221 FK, 120+1. dakikada İlkan Atak'ın attığı golle maçı 2-1 kazanarak bir üst tura geçmeyi başardı.

Alanya 1221 FK, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam ediyor ve taraftarlarını sevindiriyor. Takımın bir sonraki rakibi ve maç tarihleri merakla bekleniyor.(Can KISA)

Kaynak: Haber Merkezi