Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Elemeleri'nde Alanya 1221 FK, evinde Adıyaman FK ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede, uzatmalarda gösterdiği performansla rakibini geçmeyi başaran Alanya temsilcisi, 4. tura yükseldi.

Maçın 64. dakikasında Adıyaman FK, bulduğu golle öne geçti. Ancak mavi-beyazlı ekip, bu geri düşüşün ardından 70. dakikada Barın Aydoğdu'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. İlk 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşma, uzatmalara gitti.

Uzatma süresinin ikinci yarısına beraberlikle giren Alanya 1221 FK, 120+1. dakikada İlkan Atak'ın attığı golle maçı 2-1 kazanarak bir üst tura geçmeyi başardı.

Alanya 1221 FK, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam ediyor ve taraftarlarını sevindiriyor. Takımın bir sonraki rakibi ve maç tarihleri merakla bekleniyor.(Can KISA)