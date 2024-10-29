Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) SMS Grup Efeler Ligi’nde zorlu bir fikstürle sezona başlayan Alanya Belediyespor, ligin 5. haftasında İstanbul Gençlikspor’u ağırlayacak. Maç, yarın saat 17.00’de Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve basketbolseverler, karşılaşmayı TVF TV YouTube kanalından canlı izleyebilecek.

Alanya temsilcisi, sezonun açılışında güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşmış ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılarak sahadan istediği sonucu alamamıştı. İkinci haftada ise Altekma’yı konuk eden Alanya Belediyespor, geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek 3-2 galip gelmeyi başardı. Bu galibiyet, takım için büyük bir moral kaynağı oldu.

Ligin üçüncü haftasında sahasında Türşad ile oynayan Alanya ekibi, daha rahat bir oyun sergileyerek rakibini set vermeden 3- mağlup etti. Ancak son hafta Akkuş Belediyesi deplasmanında yaşanan 3-2’lik yenilgi, takımı hayal kırıklığına uğrattı.

Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor karşısında alacağı bir galibiyetle hem geçen haftanın yenilgisini unutturmak hem de ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Taraftarlar, takımın yanlarında olması için salona davet edildi. Olayın gelişmeleri ve maç sonuçları takip edilecek.