Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Alanya temsilcisi Alanya 1221 FK, bugün saat 13.30’da Milli Egemenlik Stadyumu’nda Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında oynayacağı bu önemli mücadelede galip gelerek bir sonraki tura geçmeyi amaçlıyor.

Taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkacak olan Alanya 1221 FK, kupada ilerlemek için kararlılığını sürdürmekte. Teknik ekip ve oyuncular, maçın öneminin bilincinde olduklarını belirterek, ligdeki performanslarını Türkiye Kupası'na da taşımak istediklerini vurguladılar. Tüm futbolseverler, bu heyecan dolu maçı takip etmek için stadyumda yerlerini alacak.