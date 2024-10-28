Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, GAIN Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, konuk ekip Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Alanyaspor'un tek golü 25. dakikada Hwang'dan geldi. Antalyaspor ise 62. dakikada Djenepo ve 75. dakikada Gaich'in golleriyle maçı çevirdi. Bu sonuçla Alanyaspor 9 puanda kalırken, Antalyaspor 11 puana yükseldi.

Alanyaspor, üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken, maç sonunda taraftarlar tepkilerini dile getirdi. "Fatih Tekke istifa" sloganlarıyla stadyumu inleten taraftarlar, takımın düşüşüne dur demek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin geleceği, bu protestolarla birlikte belirsizleşti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Bodrum FK'ya konuk olurken, Antalyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Alanyaspor'un bu zorlu süreçte nasıl bir strateji geliştireceği merak konusu.