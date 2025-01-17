Antalya'daki Delphin Be Grand Resort'ta gerçekleştirilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 2025 yılının ilk geleneksel yemekli toplantısında, turizm sektörünün güncel durumu ele alındı. Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, döviz kurunun baskılanmasının sektörde yarattığı zorlukları dile getirdi.



Kavaloğlu, “Dövizdeki baskılanma turizmi zora sokuyor” diyerek, sabit giderlerin artmasına rağmen fiyat artışı yapamamalarının kendileri için kaygı verici olduğunu belirtti. "Bu şekilde devam ederse haziran ayına kadar dayanabiliriz," diye ekledi.



2025 yılında dünya genelinde 955 milyar dolarlık bir turizm hacmi beklendiğini aktaran Kavaloğlu, bu miktarın 443 milyar dolarının oteller tarafından karşılanacağını söyledi.



Sektörün online platformlara doğru kaydığını da vurgulayan Kavaloğlu, geleneksel yöntemlerin artık yeterli gelmediğini ifade etti. Offline satışların yüzde 45 seviyesinde olduğunu belirten Başkan Kavaloğlu, uçak rezervasyonlarının neredeyse tamamen online kanallar üzerinden yapıldığını kaydetti.

Kavaloğlu ayrıca dünya turizminde toplam istihdamın 348 milyon kişi olduğunu ve bu sayının 2034 yılına kadar 449 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Türkiye’de ise turizm sektöründe yaklaşık 2 milyon kişinin çalıştığını belirterek, “Turizm olmasa ülke zor durumda kalır,” dedi.



Bu değerlendirmelerle birlikte kavramsal olarak yaşanan zorlukların yanı sıra geleceğe yönelik umut verici öngörülerle de sektördeki gelişmelerin izlenmesi gerektiği ortaya kondu.