CK Enerji Genel Koordinatörü Utku Guruşçu, Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, CK Enerji Akdeniz Elektrik Perakende Genel Müdürü Fahrettin Tunç, CK Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk, Akdeniz Elektrik Dağıtım Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan ve CK Akdeniz Elektrik Alanya Perakende Şube Yöneticisi Erkan Karaaslan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Şirket yetkilileri, bölgedeki mevcut enerji yatırımları ve gelecek yıl planlanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, çalışmalarına her zaman destek veren Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek enerji konusunda bölgede yapılacak olan çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.