ANTALYA (İHA) - Bölge turizmine verdiği hizmetin yanında Gazipaşa ve çevre ilçelerde meydana gelen orman yangınlarına müdahalede önemli rol oynayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, yangın uçakları ve yangın helikopterleri tarafından hava üssü olarak kullanılıyor.



Alanya’da Dim Çayı’nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınmasında ekiplere kolaylık sağlayan havalimanı, orman yangınlarıyla mücadelede ateş savaşçılarının işini kolaylaştırıyor. Yangının etkili olduğu 17 Eylül tarihinde 46 yangın helikopterinin iniş-kalkış yaptığı havalimanını, 18 Eylül’de; 23 yangın helikopteri iniş-kalkış için kullandı. Büyük yangın uçaklarına da ev sahipliği yapan Gazipaşa-Alanya Havalimanı; 2021’deki Manavgat yangını ile Anamur ve çevresinde meydana gelen yangınların söndürülmesinde büyük kolaylık sağlamıştı.



Hizmetleri bunlar sınırlı kalmayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından konuşlandırılan Bayraktar TB2 İHA’nın komuta merkezine de ev sahipliği yapıyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki BAYKAR tarafından geliştirilen yerli ve milli Bayraktar TB2 İHA, bölgedeki orman yangınlarını tespitte önemli rol oynuyor ve müdahalenin daha hızlı yapılmasına katkı sağlıyor. Gazipaşa’da ve çevre ilçelerde görev yapan İHA, 24 saat uçarak, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetliyor. Orman yangınlarını üzerinde bulunan teknoloji ile tespit eden Bayraktar TB2 İHA, yangının koordinatlarını ekiplere anbean bildirip, ekipleri harekete geçiriyor. Yangının bölgesinde de aktif şekilde hizmet veren İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anbean aktarıyor. Yangının ilerlediği yön, ilerleme hızı gibi konularda ekiplere bilgi veren Bayraktar TB2 İHA, karada çalışan ateş avcılarının işini kolaylaştırıyor. Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada ise ikinci ülke konumunda bulunuyor.