AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tavlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yerinin olduğu ve insanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer alıyor. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz’in insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili'ni kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.