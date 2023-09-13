Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın vurduğu akaryakıt sektöründe fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor. Brent petroldeki hareketlilik de ücretleri direkt olarak etkiliyor. Petrol fiyatları yükselişini hızlandırırken akaryakıt fiyatlarına da zamlar gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını anlık takip ediyor.

Motorin zammı pompaya yansıdı

Motorin fiyatlarına 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzine zam geliyor

Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

Zam sonrası benzin fiyatları

Öte yandan zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 38 lira 25 kuruşa, Ankara'da 38 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 74 kuruşa yükselecek