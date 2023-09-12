Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ve kredilere sınırlama getirileceğini açıklamasının ardından gözler atılacak adımların neler olacağına çevrildi. İşte en yalın haliyle o adımlar.

🔺Kredi kartlarında asgari ödeme tutarları artırılacak.

🔺Bankaların bu konuda kısa bir süre içinde bazı adımları atabileceği belirtiliyor.

🔺Kredi kartına taksit uygulaması, belli her yerde ortadan kaldırılacak.

🔺Bazı bölgelerde taksitlerin düşürülmesi planlanıyor. Kredi kartlarındaki gecikme faiz oranları daha da artırılacak.

🔺Can yakıcı oranlar gündeme gelecek.

🔺Kredi kartı azami gecikme faiz oranı yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43'tü.

🔺Nakit çekim veya kullanım oranlarının azami akdi faiz oranı da yüzde 2,89'dan yüzde 3,57'ye yükseldi.