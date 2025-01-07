Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru devam ederken, benzinde büyük bir fiyat artışı yaşandı. Dün gece yarısı yapılan düzenlemeyle birlikte benzin fiyatlarına sessiz sedasız 1 lira 25 kuruşluk zam geldi. Bu artışla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 45.30 TL oldu; İzmir’de bu rakam 46.14 TL, Ankara’da ise 45.68 TL’ye çıktı. Benzin zamları, gece yarısından itibaren geçerli olurken, motorin grubunda da 88 kuruşluk bir fiyat artışının 8 Ocak 2025 itibarıyla pompada yansıması bekleniyor.

Yeni yılın başlangıcıyla yürürlüğe giren yüzde 6’lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oldu ve son bir ayda benzin fiyatlarında toplamda yüzde 7.60 oranında artış gerçekleşti.

Benzin fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ile dolar kurundaki değişiklikler göz önünde bulundurularak rafineriler tarafından hesaplanıyor ve dağıtım firmaları aracılığıyla pompa satış fiyatları belirleniyor.

Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmuştu; bunun sonucunda EPGİS, dava süreci boyunca akaryakıttaki fiyat değişimlerini paylaşmamaya karar verdi.