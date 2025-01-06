Bugün itibarıyla sigara fiyatlarına yeni bir zam geldi. 2025 Ocak ayından itibaren alkollü içkiler ve sigaralarda ÖTV oranının artırılmasıyla birlikte, P.M. grubu sigaralara paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesi nedeniyle bu gruba ait en ucuz sigaranın fiyatı 81 lira olarak belirlendi. En pahalı P.M. sigarasının ise fiyatı 89 liraya yükseldi.

Yapılan bu zam, bugünden itibaren geçerli olacak ve tüketicileri etkileyecek.



Sigara kullanımı, akciğer kanserinin en yaygın sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Ayrıca, "pasif içicilik" durumunun da akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor; bu da hem aktif hem de pasif içicilerin sağlık açısından ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Sağlık uzmanları, toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor.