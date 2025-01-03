Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber, Ocak 2025'te yapılacak kira artış oranları da netleşti. Kiracılar ve kiraya verenler için önemli bir değişiklik yaşanarak, önceki %25 zam tavanı kaldırıldı. Yeni kira artış oranı %58,51 olarak belirlendi, bu da kiraların önemli oranda yükselebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında bir devrim yaşanıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, artık taşınmaz yetki doğrulaması tamamlanmadan ilan yayınlanamayacak. Bu düzenleme, alım-satım ve kiralama işlemlerinin daha güvenli ve şeffaf hale gelmesini amaçlıyor. Yetkisi olmayan ilanların yeniden yayımlanması da artık mümkün olmayacak. Bu yeni sistemin kiracılar ve kiraya verenler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.