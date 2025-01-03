2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu, SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak-haziran döneminde alacakları zam oranını da ortaya koydu.



Yapılan açıklamaya göre, aralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03, yıllık ise yüzde 44,38 olarak hesaplanmasıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine yapılan zam oranı %11,54 oldu.

SSK ve Bağkur emeklileri içinse daha yüksek bir artış gerçekleştirildi; bu kesimlerin maaşlarına %15,75 oranında bir zam yapıldı.

Bu zammın ardından SSK ve Bağkur emeklisi için en düşük maaşın yaklaşık olarak 14 bin 500 TL civarında olması bekleniyor. Memur emeklisinin maaşı ise en düşük seviyeden olan 17 bin 588 TL'den başlayarak yeni rakamla birlikte 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

Emekli maaşları yılda iki kez güncelleniyor; bu nedenle yapılan artırımların önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi bekleniyor. Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına atılan bu adım büyük bir önem taşıyor.



İşte Enflasyon ve Zam Oranları

Aralık 2024 Yıllık Enflasyonu: %44,38

Aralık 2024 Aylık Enflasyonu: %1,03

Memur/Memur Emekli Zammı: %11,54

SSK ve Bağkur Emekli Zammı: %15,75