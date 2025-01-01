Alanya’da simit ve ekmek fiyatları, 2025 yılının ilk gününden itibaren yapılan yeni düzenleme ile birlikte yüzde 25 oranında zamlandı. Artık 90 gram simidin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte vatandaşların gündelik alışverişlerinde değişiklikler yaşanmaya başlandı.



Aynı zamanda ekmek fiyatlarında da bir artış meydana geldi. Ekmek, önceki fiyatı olan 10 TL’den 12.5 TL’ye yükseldi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu zammın gerekçesini artan maliyetlerle açıkladı ve yapılan düzenlemenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Esnaf temsilcileri, gıda ürünlerindeki zamların genel ekonomik koşullar ve yükselen maliyetler nedeniyle kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, tüketicilerin bu durumu anlaması gerektiğini ifade etti.