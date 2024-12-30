2024 yılı boyunca Türkiye genelinde toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satıldı. Bu satışların büyük kısmının konut alanında gerçekleştirildiği belirtildi. Konut kategorisindeki satışlar ise toplamda 1 milyon 256 bin 901 adet olarak kaydedildi.



Yayımlanan verilere göre, bu yıl en fazla gayrimenkul satışı yapılan il İstanbul oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen satış adedi, toplamda 326 bin 737'ye ulaştı ve ülke genelindeki satışların yüzde 9'unu oluşturdu.



Ankara, takip eden iller arasında ikinci sırada yer aldı; başkentteki gayrimenkul satışı sayısı ise 197 bin 929 olarak belirlendi. İzmir üçüncü sırada (132 bin 809), Bursa dördüncü sırada (102 bin950) yer alırken Antalya da beşinci sırayı aldı ve burada gerçekleştiren satış sayısı ise 101 bin726 oldu.

Alanya ilçesi ise bu yılki verilerde ilk beş içinde kendine yer bulamadı.

En çok gayrimenkul işlemi gerçekleştiren ilçeler arasında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi öne çıktı; buradaki satış rakamı tam olarak29 bin437'yi buldu. İkinci sırayı İstanbul’un Esenyurt ilçesi aldı (28 bin803), ardından Gaziantep'in Şahinbey ilçesi geldi (27bin173). Ankara'nın kalabalık ilçelerinden Çankaya da dördüncü sıradaydı(25bin26). Bursa’nın Nilüfer ilçesi son olarak beşinci sırada kendine yer buldu (23bin288).



Bu veriler, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün dinamiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor; özellikle büyükşehirlerdeki yoğun talep dikkat çekiyor.