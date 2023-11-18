AEDAŞ 18 Kasım Cumartesi günü Antalya’nın, Alanya, Demre, Döşemealtı, Kepez, Korkuteli, Manavgat ve Serik’te planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında kesintisi yapılacağını duyurdu.

AEDAŞ’tan alınan bilgilere göre elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde;

ALANYA

Alanya,Merkez Yenice Mah. Merkez Sk. bölgelerinde 09:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Alanya,Merkez Asmaca Mah. Geykler Cd.,Merkez Avsallar Gaziler,Merkez Avsallar Karamustafalar,Merkez Avsallar Mah. Gaziler Cd,Merkez Avsallar Mah. İncirlik Sk.,Merkez İncekum 25301,Merkez İncekum Mah. 25114 Sk.,Merkez İncekum Mah. 25301 Sk. bölgelerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Alanya,Merkez Aliefendi Mah. Akçakaya Sk. A103 / P19,Merkez Beyreli,Merkez Demirtaş Mah. Kızılkisle Sk.,Merkez Demirtaş Mah. Çamlıca Sk.,Merkez Fakırcalı,Merkez Fakırcalı Mah. Kaşlıoğlu Sk.,Merkez Fakırcalı Mah. Kuzlatan Sk.,Merkez Kocaoğlanlı Kocaoğlanlı,Merkez Kocaoğlanlı Mah. Kocaoğlanlı Merkez,Merkez Kocaoğlanlı Mah. Kocaoğlanlı Sk.,Merkez Oba Mah. Kanmaz Sk.,Merkez Sapadere,Merkez Seki Mah. Seki Köyü Yaylası,Merkez Seki Mah. Seki Köyü Yaylası Sk.,Merkez Seki Seki Köyü Yaylası,Merkez Tırılar Ali Belen,Merkez Tırılar Boğazdeğirmen,Merkez Tırılar Mah. Ali Belen Sk.,Merkez Tırılar Mah. Sakarat Sk.,Merkez Çakallar Mah. Sapadere Yaylası,Merkez Çamlıca,Merkez Çamlıca Mah.;Antalya,Gazipaşa,Merkez Başköy Mah.,Merkez Ilıca Mah.,Merkez Yeniköy Mah. Kaş Mevki Kökyurt Sk.,Merkez Yeniköy Mah. Kaş Mevkii Sk. bölgelerinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Alanya,Merkez Çıplaklı 1005,Merkez Çıplaklı 1010,Merkez Çıplaklı Mah. 1005 Sk.,Merkez Çıplaklı Mah. Fevzi Çakmak Cd bölgelerinde 09:30 - 16:30 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Alanya,Merkez Okurcalar 1025 bölgelerinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

DEMRE

Demre,Merkez Beymelek Mah.,Merkez Beymelek Tüfekçi,Merkez Beymelek Çaybaşı,Merkez Büyükkum,Merkez Büyükkum Mah.,Merkez Gökyazı Cumhuriyet,Merkez Gökyazı Mustafa Masatlı,Merkez Gökyazı Mah.,Merkez Küçükkum,Merkez Merkez Damyanı Sk.,Merkez Merkez Kucukkum Cd.,Merkez Yaylakaya Mustafa Masatlı bölgelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

DÖŞEMEALTI

Döşemealtı,Merkez Yeniköy 551,Merkez Yeniköy 553,Merkez Yeniköy Mah. 553 Sk.,Merkez Yeniköy Mah. Kanal Cd bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

KEPEZ

Kepez,Merkez Göksu 6884,Merkez Göksu 6893,Merkez Göksu Mah. 6883 Sk.,Merkez Göksu Mah. 6885 Sk. bölgelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Kepez,Merkez Gündoğdu 2468,Merkez Gündoğdu 2483,Merkez Gündoğdu Mah. 2481 Sk. bölgelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

KORKUTELİ

Korkuteli,Merkez Aşağıpazar,Merkez Karşıyaka,Merkez Kiremitli,Merkez Uzunoluk,Merkez Yeni,Alaaddin, İmrahor, Kargalık, Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Bayat, Bayatbademleri, Beğiş, Bozova, Büyükköy, Çaykenarı, Çomaklı, Çukurca, Dereköy, Duraliler, Esenyurt, Garipçe, Göçerler, Gümüşlü, İmecik, Karabayır, Karakuyu, Karataş, Kargın, Kemerağzı, Kırkpınar, Kızılaliler, Kızılcadağ, Kozağacı, Köseler, Küçükköy, Leylek, Mamatlar, Manay, Nebiler, Osmankalfalar, Söğütcük, Sülekler, Taşkesiği, Tatköy, Ulucak, Yakaköy, Yazır, Yeleme, Yelten, Yeşiloba, Yeşilyayla,Yukarıkaman Mh. bölgelerinde 10:00 - 17:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

MANAVGAT

Manavgat,Merkez Sarılar Karayolları,Merkez Sarılar Mah. 2001 Sk. bölgelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.



SERİK

Serik,Merkez Çandır Mehmet Akif bölgelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Serik,Merkez Kadriye Çakallık,Merkez Çakallık Köseler,Merkez Çakallık Merkez,Merkez Çakallık Mah. Köseler Sk.,Merkez Çakallık Mah. Merkez Sk. bölgelerinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Serik,Merkez Burmahancı Mah. Merkez Sk. bölgelerinde 09:30 - 16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

KAYNAK: Lider Antalya