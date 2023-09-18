A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Stefan Kuntz'un yerine hoca arayışları sürüyor. Edinilen bilgiye göre; teknik direktörlük için ilk aday Fatih Terim.

Yardımcıları Arda Turan ve Emre Belözoğlu olabilir

Tecrübeli teknik adamın yanına da EURO 2008 kadrosunun kilit isimlerinden Arda Turan ve Emre Belözoğlu düşünülüyor.

Arda Turan, Eyüpspor'u çalıştırıyor

Şu anda kulüpsüz olan Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'nun önünde hiçbir engel bulunmazken, 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'ın da iki görev yapmasına izin verilmesi halinde bu teklife sıcak bakacağı kaydedildi.