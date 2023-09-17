Temsilcimiz Alanyaspor evinde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Alanyaspor'un gollerini 18'inci dakika'da Cordova, 24 ve 51 dakikada Novais kaydetti. Kaspımpaşa'nın gollerini ise 45+2'de Fall, 79'da Aytaç Kara ve 87'de M. Ben Ouanes attı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Alanya evinde 2 puan kaybetti ve bir puana razı oldu.

