Atatürk Spor Salonu’nda 2-8 Haziran günleri arasında düzenlenen kampta; Costica Buceschi, Yeliz Yılmaz ve Serkan İnci antrenörlüğünde 23 sporcu çalışmalarını gerçekleştiriyor. EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin farklı şehirlerinde 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. Geniş katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek.



A MİLLİ KADIN HENTBOL TAKIMI KADROYU GENÇLEŞTİRİYOR

Türkiye Hentbol Federasyonu İdari Menajer Bora Serter yaptığı açıklamada; “2026 yılında Antalya, Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Hedefimiz genç oyuncularımızla kadromuzu genişletmek. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz" dedi.