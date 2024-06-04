Atatürk Spor Salonu’nda 2-8 Haziran günleri arasında düzenlenen kampta; Costica Buceschi, Yeliz Yılmaz ve Serkan İnci antrenörlüğünde 23 sporcu çalışmalarını gerçekleştiriyor. EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin farklı şehirlerinde 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. Geniş katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek.


A MİLLİ KADIN HENTBOL TAKIMI KADROYU GENÇLEŞTİRİYOR

Başkan Çavuşoğlu’ndan Sert Açıklama! “Görevi Size Devredelim Ama Cesaretiniz Yok” Başkan Çavuşoğlu’ndan Sert Açıklama! “Görevi Size Devredelim Ama Cesaretiniz Yok”

Türkiye Hentbol Federasyonu İdari Menajer Bora Serter yaptığı açıklamada; “2026 yılında Antalya, Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Hedefimiz genç oyuncularımızla kadromuzu genişletmek. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Editör: Can KISA