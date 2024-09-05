Kaza, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arızalanan ve yol kenarında duran Gürcan K.'ye ait 07 SD 295 plakalı aracı son anda fark eden Ali Serkan D. yönetimindeki 07 ADK 44 plakalı araca, Ömer D.'nin kullandığı 07 ZG 859 plakalı otomobil çarptı. Ömer D.'nin kullandığı araca ise Yasin K. idaresindeki 07 BHF 86 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi hafif yaralandı

Kazayı hafif yaralı atlatan Yasin K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan ekipler hangi aracın hangisine çarptığını çözmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kaza yapan araçlardan birisinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir trafik polisi diğer sürücülerin olası bir kazaya karışmaması için eline aldığı kürekle yol kenarındaki refüjden aldığı toprakla yağın üzerini örttü. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.