Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Saldırının plakasız bir motosiklet ile yüzleri kapalı 2 şahsın da dahil olduğu bir grup sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, olayı gerçekleştiren ve birlikte hareket eden toplam 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, şahısların kamuflaj için kullandıkları kasklar, eldivenler ve şapka ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

“Yağma, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Mala Zarar Verme” suçlarından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.