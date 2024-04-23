Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında Kestel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ayşe Sena Karagöz, Okul Müdürü Yılmaz Akın ile Sınıf Öğretmeni Asuman Kahraman’ı makamında ağırlayarak koltuğunu Ayşe Sena Karagöz’e teslim etti. Kaymakam Ürkmezer, Ayşe Sena’ya Kaymakamın görev ve yetkilerinden bahsetti. Koltuğu devralan Ayşe Sena, Milli Eğitim Müdürü koltuğunu devralan Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Sayra Berin Yılmaz’ı telefonla bağlatarak yeni Milli Eğitim Müdürü Sayra Berin Yılmaz’a ’ “Milli Eğitim benim için çok önemli. Çocuklar mutlaka kitap okumalı. Bu konuda sonuna kadar arkanızdayım ve yaptığınız işlerde sizleri destekliyorum’’ dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ VATANI İLERİ TAŞIYACAK”

Telefonun ardından Ayşe Sena ile dersleri ve hobileri hakkında konuşan Kaymakam Ürkmezer, Ayşe Sena Karagöz nezdinde tüm çocukların ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 104 yıl önce bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Çocuklarımız ise onlara emanet edilen bu güzel vatanı ilelebet ileri taşıyacaklardır. Tüm çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum'' dedi. Ziyaret sonunda Kaymakam Ürkmezer tarafından Ayşe Sena Karagöz'e kitap ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.